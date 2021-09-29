Париж, 29 сентября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Сроки возвращения в Австралию французского посла, отозванного из-за скандала со срывом оборонного заказа, не определены, заявил 29 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в сенате республики.

Цитата из к/ф «Любовь и голуби». реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР Не пойду!

Ле Дриан «Наш посол вернётся в Австралию, но пока мы продолжаем с ним консультации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 сентября, французский президент Эммануэль Макрон объявил, что 29 сентября посол республики (отозванный по той же причине) вернётся в США.

Вопрос с возвращением посла Франции в США был решён быстро, в ходе переговоров по телефону Макрона с американским президентом Джо Байденом.

Франция лишилась своего оборонного заказа на подводные лодки, «перехваченного» Штатами. Париж был поставлен перед фактом: Австралия в одностороннем порядке расторгла контракт на фоне своего вхождения в англосаксонский союз AUKUS.