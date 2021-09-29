Вашингтон, 29 сентября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния прошли ежегодные соревнования лучших собак-сёрферов в мире, сообщает 29 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на Deutsche Welle.

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

«Собачий» чемпионат Surf City Surf Dog был проведён на пляже Хантингтон-Бич.

Каждому из псов-серфингистов предоставлялось 12 минут, чтобы показать судьям свои навыки. Им было разрешено преодолеть пять волн, при этом судьи внимательно оценивали «технику исполнения», выставляя баллы за стиль.

Высший балл получала собака, которая дольше всего держалась на доске на сложных волнах.

Отмечено, что размер и порода выступавших собак ничем не ограничивалась.