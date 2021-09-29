Тбилиси, 29 сентября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Вопрос — чьим был исторически город Сочи — оказался на несколько часов темой обсуждения для пользователей грузинских соцсетей, каждый из которых упорно доказывал, что России эта земля никак принадлежать не могла.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

Тему для обсуждения на своей странице в соцсети Facebook подбросил грузинский эксперт, представитель Фонда стратегических и международных исследований Грузии Зураб Батиашвили. Он опубликовал фотографию 1918 года, на которой, по его утверждению, местное население Сочи радостно, с плакатами и транспарантами, встречало вступившую в город грузинскую армию. Надписи на плакатах сделаны на грузинском и русском языке и прославляют Грузинскую демократическую республику и освобождение.

Мнения пользователей разделились. Так, пользователь К. Ч. с сожалением отметила, что у нее сердце разрывается от наблюдения за тем, что происходит в самой Грузии.

«Ничего нам не дает уже ни прошлое, ни будущее. Просто нет ничего, что имело бы грузинский смысл. Чем больше путешествуешь по миру, тем больше убеждаешься, что наша родина — трясина для самих грузин. Столько измен своему будущему не характеризует ни один народ», — пояснила она.

А пользователь З. Д. привел статистические данные, согласно которым «грузинское население в Сочи в 1990 году составляло лишь 3%, и те поселились там лишь в середине 19-го века». А сам Сочи и прилегающие к нему земли, по информации З. Д., были «землями убыхов, которых Российская империя полностью уничтожила или выселила».

С ним согласился автор поста и инициатор обсуждения: «Это историческая Джикия».

Пользователь З. Б. поправила предыдущих комментаторов и сообщила, что место это изначально называлось не «Сочи», а «Свача».

«И Свача, и Швача и так далее, все это названия племен», — отметил З. Д.

«Под таким названием, мне помнится, рассказ был или фильм «Последний убых», если не ошибаюсь», — поделился своими воспоминаниями З. Т.

«Роман», — поправил его автор поста.

«Если вы верите этим данным, то мы должны верить всему, что они нам рассказывают. Сколько раз поселялись грузины в Сочи, это отдельный вопрос. Если так, то и в Абхазию большинство заселилось поздно, но это не означает, что до тех пор другие грузины там не жили», — возразил предыдущим пользователям З. С. Х.

«К тому же тогда здесь уже произошла этночистка грузин или их изгнание… Когда они сегодня с иронией говорят о Сочи, что он никогда не был грузинским, можно подумать, что когда-то он был русским», — продолжил свою тему пользователь З. С. Х.

«Или армянским. Там столько армян поселилось, в мечтах они время от времени и автономию требуют», — саркастично заметила К. Ч.

Затем она же предупредила об угрозе, исходящей для Грузии от Турции.

«Только что Эрдоган в ООН вместе с другими землями потребовал и Батуми. Почему мы, грузины, такие молчаливые и обездоленные? Батуми уже неофициально турецкий. Все батумцы знают, кому он принадлежит». На такой печальной ноте и закончилось обсуждение вопроса: чьим был Сочи.