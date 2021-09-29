Москва, 29 сентября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Союз журналистов России потребовал от YouTube немедленного восстановления режима нормальной работы каналов группы RT, действия видеохостинга YouTube в СЖР считают «актом политической цензуры», сообщается на сайте Союза.

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«Последние действия видеохостинга YouTube в отношении каналов группы RT — RT DE и Der Fehlende Part — являются ничем иным, как прямым актом политической цензуры. Удаление без права восстановления аккаунтов медиа-операторов не имеют ничего общего не только с якобы имевшимися «нарушениями внутренних правил сообщества» платформы, но также с основными принципами свободы распространения информации, беспрепятственной работы журналистов, а также с безусловным правом зрителей и подписчиков в самой Германии на беспрепятственный доступ к источникам информации», — указывается в заявлении СЖР.