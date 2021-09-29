Люксембург, 29 сентября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. На протяжении последних 30 лет Люксембург демонстрирует самый высокий уровень автомобилизации среди всех стран-членов Евросоюза, сообщает 29 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на Eurostat.

Luxe.ru Люксембург

По данным за 2019 год в этой стране на тысячу жителей приходился 681 легковой автомобиль, уточняет статистическая служба Евросоюза.

На втором месте оказалась Италия с 663 автомобилями на тысячу жителей страны, а замыкает первую тройку Кипр с 645 автомобилями.

При этом больше всего новых легковых автомобилей, порядка 48 млн, было в 2019 году зарегистрировано в Германии.

По данным статистики, с 2015 по 2019 год наибольший прирост количества легковых автомашин был зафиксирован в Румынии, Литве, Венгрии, Словакии и Польше.

Единственным государством Евросоюза с убывающим числом автомобилей за этот период оказалась Болгария, где количество автомашин сократилось на 11%.