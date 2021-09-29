София, 29 сентября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Директор морской администрации Болгарии Живко Петров был снят с занимаемой должности по причине неспособности координировать ситуацию по спасению потерпевшего аварию у Каменного Берега (Добричская область, Болгария) в Черном море сухогруза VERA SU. Об этом заявил 29 сентября министр транспорта болгарского временного правительства Христо Алексиев, передает софийская газета «Дума».

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По словам Алексиева, в ходе специальной проверки минтранса на месте происшествия были установлены факты серьезных ошибок в работе соответствующего кризисного штаба.

«Я лично выезжал [в район Каменного Берега] и осматривал территорию, где произошла авария, — отметил, в частности, он. — Мы не пиратская страна: спасать корабль [VERA SU] и его груз нужно было еще в первые часы после того, как его выбросило на камни».

Как подчеркнул министр, в ближайшее время корпус судна укрепят стальными конструкциями во избежание его дальнейшего разрушения. Работы контролирует новоназначенный глава морской администрации Венцислав Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкий сухогруз VERA SU, шедший под панамским флагом и перевозивший с Украины в Варну 3,3 тыс. тонн азотных удобрений, сел на мель у побережья Каменного Берега 20 сентября. В результате часть химикатов попала в Чёрное море. Из-за плохих погодных условий спасательные работы были временно отложены.