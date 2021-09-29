Курган, 29 сентября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Курганская область получила от федерального правительства инфраструктурный кредит размером в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Наталья Поконечная Красная Весна Здание Правительства Курганской области

Значительная часть кредита пойдёт на подготовку земельных участков под жилую застройку и строительство дорог в микрорайоне Заозёрный города Кургана. Дороги уложат с ливневой канализацией, которая будет собирать все стоки с микрорайона. Это поможет возвести новые жилые кварталы.

Оставшаяся часть кредита будет направлена на создание инженерных сетей второй очереди индустриального парка в Варгашах.