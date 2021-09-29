Неаполь, Италия, 29 сентября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. 22-летний форвард «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен привлек внимание ряда европейских топ-клубов. Сообщается, что нигерийцем интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал» и «Пари Сен-Жермен». Неаполитанский клуб же не намерен отпускать футболиста дешевле, чем за 120 миллионов евро.

Liondartois Виктор Осимхен

В текущем сезоне Виктор Осимхен принял участие в шести матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами.

Виктор Осимхен перешел в «Наполи» 1 сентября 2020 года из «Лилля» за 70 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нигерийского нападающего, согласно transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Текущее соглашение Осимхена с неаполитанским клубом рассчитано до конца сезона 2024/25.