«Культурный код» и активисты РДШ распишут более 35 фасадов на Ставрополье
Ставрополь, 29 сентября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. С 21 сентября в Ставропольском крае проходит международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках мероприятия стрит-арт художники с мировыми именами распишут более 35 фасадов в поселке городского типа Солнечнодольск.
Официальное открытие фестиваля состоялось 21 сентября, с тех пор на фасадах почти беспрерывно кипит работа. На данный момент на площадке находятся 37 художников, 11 из которых прибыли в Россию из зарубежных государств. За все время проведения фестиваль посетят более 60 иностранных и российских художников и ассистентов.
Помимо создания муралов, художники активно включены в жизнь поселка и посещают культурные мероприятия в рамках фестиваля. Одним из таких стал пластический спектакль «Кто крайний?» от Dance Theatre 10th Avenue.
Художник из Нижнего Новгорода VASYA BASYO поделился своими впечатлениями о спектакле: «Для меня, как для человека, который долгое время занимался танцами, спектакль произвел неизгладимое впечатление. Ставропольчане показали очень высокий уровень и в рамках постановки подняли очень глубокие темы. Радует, что в рамках фестиваля мы не только создаем музей под открытым небом своими руками, но и наслаждаемся творчеством талантливых людей!»
Много положительных впечатлений принесла участникам «Культурного кода» и экскурсия в музей самоваров, где они не только увидели обширную коллекцию, но и познакомились с культурой русского чаепития.
Также в проведение фестиваля вовлечены и сами жители Солнечнодольска. Они не только обсуждают муралы, общаются с художниками и просятся в ассистенты, но и отмечают, насколько изменился город с приходом фестиваля. Так, например, коммунальщики сделали капитальный ремонт всех домов, был создан сквер и новая набережная, приведены в порядок бордюры, свалки и прогулочные зоны. Кроме того, было улучшено качество дорожного покрытия, сделаны выезды и въезды, создаются парковочные места, и за год пропали все ямы и неровности.
Воспитатель детского сада Лариса Антоновна рассказала о фасаде с изображением слона на центральной площади, мимо которого она ежедневно ходит на работу: «Вчера я узнала про приложение в телефоне, которое позволяет его оживить! Идя обратно с работы, я подошла к группе мальчишек-художников, только что спустившихся с фасада, и попросила их помочь мне скачать это приложение. Ребята не долго возились, скачали программу и показали, как ей пользоваться. Выглядит удивительно, наведя на слона камеру, он тут же залез на шар и начал жонглировать! Вот уж не думала, что такие технологии дойдут и до нашего города».
Близится середина фестиваля и уже сделано очень многое.
Не меньший интерес и восторг работы художников вызвали у местных школьников.
Мнение самого юного поколения особенно важно, ведь в рамках фестиваля, совместно с Российским Движением Школьников, проходит акция «Культурный кот». Это серия встреч художников со школьниками и активистами РДШ.
Сейчас иностранные художники работают на 10 зданиях. Среди них PABLO ASRTRAIN, FARID RUEDA, SAV45, INO, ERASE, SABEK, HEF, KARTEL, ДУЭТ BIER &BROOD, NATALIA RAK. А на 7 фасадах работают авторы из России: VASYABASYO, ДМИТРИЙ ЛУЧИНИН, LUKA, ДУЭТ TWESO&NAN, АЛЕКСАНДР ТАШЛЫКОВ, ROBE, SHOZY.
Проект «Культурный код» — это международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым стрит-арт сообществом, создают муралы в разных регионах России. Основная цель фестиваля — создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства для знакомства жителей Российской Федерации с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой. В общей сложности до конца 2021 года в рамках фестиваля будет создано порядка 60 муралов. В данный момент работы художников можно увидеть в Одинцово (Московская область), Челябинске, Казани, Солнечнодольске (Ставропольский край) и Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.
Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Правительство Ставропольского края, Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.