Ставрополь, 29 сентября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. С 21 сентября в Ставропольском крае проходит международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках мероприятия стрит-арт художники с мировыми именами распишут более 35 фасадов в поселке городского типа Солнечнодольск.

Анна Алябьева, ИА REGNUM Граффити

Официальное открытие фестиваля состоялось 21 сентября, с тех пор на фасадах почти беспрерывно кипит работа. На данный момент на площадке находятся 37 художников, 11 из которых прибыли в Россию из зарубежных государств. За все время проведения фестиваль посетят более 60 иностранных и российских художников и ассистентов.

«Мы долго готовились к этому фестивалю, который обещает стать одним из самых ярких культурных событий года. Наша задача — провести его так, чтобы он оставил самые лучшие, незабываемые впечатления и чтобы на Ставрополье появилась новая точка общественного притяжения для жителей и гостей края. А эта созданная на фасадах домов красота пусть выражает нашу заботу и любовь к родной земле», — отметил Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Помимо создания муралов, художники активно включены в жизнь поселка и посещают культурные мероприятия в рамках фестиваля. Одним из таких стал пластический спектакль «Кто крайний?» от Dance Theatre 10th Avenue.

Художник из Нижнего Новгорода VASYA BASYO поделился своими впечатлениями о спектакле: «Для меня, как для человека, который долгое время занимался танцами, спектакль произвел неизгладимое впечатление. Ставропольчане показали очень высокий уровень и в рамках постановки подняли очень глубокие темы. Радует, что в рамках фестиваля мы не только создаем музей под открытым небом своими руками, но и наслаждаемся творчеством талантливых людей!»

Много положительных впечатлений принесла участникам «Культурного кода» и экскурсия в музей самоваров, где они не только увидели обширную коллекцию, но и познакомились с культурой русского чаепития.

Также в проведение фестиваля вовлечены и сами жители Солнечнодольска. Они не только обсуждают муралы, общаются с художниками и просятся в ассистенты, но и отмечают, насколько изменился город с приходом фестиваля. Так, например, коммунальщики сделали капитальный ремонт всех домов, был создан сквер и новая набережная, приведены в порядок бордюры, свалки и прогулочные зоны. Кроме того, было улучшено качество дорожного покрытия, сделаны выезды и въезды, создаются парковочные места, и за год пропали все ямы и неровности.

«Я в восторге от работы московского художника, которая находится напротив администрации поселка. Окна, которые изображены на его рисунке выглядят, как настоящие, я даже не сразу смогла понять, откуда они там появились, пока соседка не рассказала мне о том, что это рисунок», — поделилась впечатлениями 64-летняя жительница Антонина Сергеевна.

Воспитатель детского сада Лариса Антоновна рассказала о фасаде с изображением слона на центральной площади, мимо которого она ежедневно ходит на работу: «Вчера я узнала про приложение в телефоне, которое позволяет его оживить! Идя обратно с работы, я подошла к группе мальчишек-художников, только что спустившихся с фасада, и попросила их помочь мне скачать это приложение. Ребята не долго возились, скачали программу и показали, как ей пользоваться. Выглядит удивительно, наведя на слона камеру, он тут же залез на шар и начал жонглировать! Вот уж не думала, что такие технологии дойдут и до нашего города».

Близится середина фестиваля и уже сделано очень многое.

«На данный момент работа активно ведется на 17 фасадах. Это не всегда просто, художникам мешает перемена погоды, дожди и сильный ветер. Местные жители оказывают им поддержку: радуют художников русскими сувенирами, гостинцами и даже испекли большой домашний торт с символикой фестиваля, которым угостили участников. Первыми свою работу в рамках фестиваля закончили художники ARSEK&ERASE (Болгария), SAV45 (Испания), KARTEL (Германия), АЛЕКСАНДР ТАШЛЫКОВ (Москва) и VASYA BASYO (Нижний Новгород)», — рассказал журналистам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Не меньший интерес и восторг работы художников вызвали у местных школьников.

«После школы мы с ребятами часто гуляем по набережной, неделю назад к нам в город стали приезжать художники. Проходя мимо одного из домов, я услышал, как они говорят по-английски, и решил подойти поздороваться. Моего школьного уровня было достаточно, я, конечно, не все понял, но в целом мы нашли общий язык, художник рассказал мне, что его зовут Хэф, и он прилетел из Америки! Теперь после школы мы ходим к фасадам и снимаем ролики для социальных сетей, а в школе мы соревнуемся, чей ролик набрал больше лайков», — рассказал пятиклассник школы №17 Александр.

Мнение самого юного поколения особенно важно, ведь в рамках фестиваля, совместно с Российским Движением Школьников, проходит акция «Культурный кот». Это серия встреч художников со школьниками и активистами РДШ.

«Очень хорошо, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наш мир находится в культурном единении. Художники со всего мира — наши друзья, с которыми мы познакомились три года назад в Одинцово, приехали сейчас уже в другой регион России и вместе с нашими художниками прославляют наш культурный код. — сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва, — И, конечно, здорово, что в этот раз мы привлекли внимание ребят уже не просто как зрителей и учеников, которые смотрят и общаются с художниками, а как соучастников и соавторов данного события. Российское движение школьников выступает основным партнером данного фестиваля, поэтому для нас важно, чтобы дети сделали правильные выводы — жить нужно в мире и согласии, гордиться, любить свой культурный код России, и несмотря на то, что мы все очень разные, мы можем быть все хорошими друзьями. Ведь такие фестивали помогают менять окружающий мир, объединяя всех жителей города от самых взрослых до самых маленьких. Среди работ художников сложно выделить лучшую: каждая по-своему прекрасна, каждая вызывает эмоции. Но моим фаворитом как в Одинцово, по-прежнему является московский художник Шози. Два года назад он изобразил полиэтиленовый пакет на фасаде дома в виде смайла, как символ недолговечности нарисованных муралов, здесь же в Ставропольском крае, он украсил два фасада создав 3D иллюзию окон, получилось как всегда максимально близко к реальности и очень эффектно».

Сейчас иностранные художники работают на 10 зданиях. Среди них PABLO ASRTRAIN, FARID RUEDA, SAV45, INO, ERASE, SABEK, HEF, KARTEL, ДУЭТ BIER &BROOD, NATALIA RAK. А на 7 фасадах работают авторы из России: VASYABASYO, ДМИТРИЙ ЛУЧИНИН, LUKA, ДУЭТ TWESO&NAN, АЛЕКСАНДР ТАШЛЫКОВ, ROBE, SHOZY.

Проект «Культурный код» — это международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым стрит-арт сообществом, создают муралы в разных регионах России. Основная цель фестиваля — создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства для знакомства жителей Российской Федерации с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой. В общей сложности до конца 2021 года в рамках фестиваля будет создано порядка 60 муралов. В данный момент работы художников можно увидеть в Одинцово (Московская область), Челябинске, Казани, Солнечнодольске (Ставропольский край) и Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Правительство Ставропольского края, Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.