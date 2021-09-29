29 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:12 — REGNUM Один из округов американского штата Техас, который пострадал из-за наплыва 30 тыс. мигрантов в начале этого месяца, заявил, что объединится с соседними округами, чтобы подать в суд на администрацию президента США Джо Байдена и добиться принятия мер на южной границе.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы говорили об иммиграционной реформе столько, сколько я себя помню. Обе партии контролировали Вашингтон в тот или иной момент в течение последних 20 лет, и мы не смогли ничего сделать, кроме как создать тот беспорядок, который мы имеем сегодня», — сказал комиссар округа Вал-Верде Бо Неттлтон.

«Это непростительно», — добавил он.

Комиссар сказал, что настало время для приграничных округов и городов объединить усилия, чтобы оспорить иммиграционную политику США, которая привела к самому большому наплыву мигрантов на южной границе за 20 лет. Напомним, что согласно данным Таможенной пограничной службы США (CBP), в 2021 году было зафиксировано более 1,5 млн незаконных пересечений границы США. Отметим, что за неспособность администрации решить кризис на южной границе Байден был раскритикован и республиканцами, и демократами.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Назовите это предчувствием. Но эти иски останутся без ответа. Единственная тактика администрации Байдена в сложных ситуациях — скрываться и делать вид, что проблемы никогда не существовало», — пишет 3210_liked_your_comment.

«На кого подать иск? На администрацию Байдена? Как можно подать в суд на то, чего не существует, нет никакой администрации», — отвечает punkash.

Американо-мексиканская граница Army.mil

«Они не останутся без внимания, но юристы затянут их в бюрократические путы на столько, что к тому времени, когда они дойдут до суда, Байден и все в его администрации будут уже далеко», — считает redhorse7797253.

«Байден явно нарушает закон, но кто его арестует? Демократы контролируют всё и всех. Кто предъявит обвинения и выдаст ордер на арест президента?!» — спрашивает gapettotempusfugit.

«Когда правительство отказывается исполнять закон, страна попадает в беду. Некоторые города сокращают расходы на полицию и отказываются возбуждать уголовные дела. Федералы отказываются охранять границу, а судебные постановления бессмысленны, потому что они используют обходные пути, чтобы обойти закон. У нас здесь проблемы», — подчеркивает blagablaga192.

«Всё верно. Президент не имеет права развязывать катастрофу только для того, чтобы поддержать свои собственные ошибочные политические цели», — комментирует SurvivingPNW.

«Давно пора. Округи Техаса должны получить компенсацию за ущерб, нанесенный вторжением на границе. Байден не выполнил свою присягу и должен быть выброшен на обочину, но для этого нужно, чтобы некоторые демократы были честными, а мы знаем, что они таковыми не являются», — отмечает intotheabyss.

«$5 млрд на охрану границ — это слишком дорого, а $1,5 трлн на «бесплатное» здравоохранение для нелегалов — нет. Не говоря уже о бесплатном обучении в колледже и социальном обеспечении! Фальсификация выборов имеет последствия!» — пишет voting4trump2024.

Напомним, что президент СШАДжо Байден отменил ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа по миграционной политике Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор штата Флорида Рон ДеСантис подал новый иск против администрации президента США Джо Байдена из-за иммиграционной политики.