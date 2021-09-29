Токио, 29 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Японская компания намерена получать тепловую энергию из аммиака с помощью ТЭЦ Малайзии, сообщает 29 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

Администрация Липецкой области Энергетика

Компания-производитель оборудования INI в сотрудничестве с ТЭЦ крупнейшей энергетической компании Малайзии надеется добиться «декарбонизации» выбросов, так как горение аммиака выделяет в атмосферу газы, не упомянутые в нормативных документах международных соглашений.

По расчётам японских специалистов, добавление аммиака в топливо на угольных ТЭЦ позволит на 20% сократить выбросы углекислого газа, а для производства аммиака предполагается использовать возобновляемые источники энергии.

Партнерами японской INI в этом проекте станет ряд иных компаний Японии, в том числе Tenaga Nasional Berhad. .

Напомним, порядка 50% электроэнергии в Малайзии вырабатывается на угольных ТЭЦ.