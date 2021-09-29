Москва, , 20:18 — REGNUM Глава Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о непрекращающемся вмешательстве внешних сил в российские дела.

Информационная война ИА REGNUM

«В минувшие выходные ряд западных НПО, в том числе признанные в России нежелательными, инициировали в США, Нидерландах, Испании, Франции, Германии, Чехии и др. странах проведение акций протеста с призывом к руководству этих государств и международных организаций не признавать результаты выборов в России. По итогам акций их участники организовали подписание петиций, в которых призывают к объявлению нелегитимными не только избранной Госдумы, но и других органов власти России. О подобном развитии событий мы предупреждали и ранее. По сути, мы являемся свидетелями нового витка иностранного вмешательства в наши внутренние дела. Прошедшие выборы — это лишь один из множества эпизодов в многолетней истории давления на Россию и попыток ослабить нашу страну. Для новых санкций и демаршей будут находить новые поводы, преследуя главную цель — ослабить Россию», — цитирует слова Василия Пискарева официальный ТМ — канал Комиссии.

«Сентябрьские выборы показали, что дестабилизировать нашу страну изнутри не удалось, поэтому внешнее давление будет усиливаться. Ответом на это должны стать дальнейшее укрепление суверенитета и повышение экономического потенциала страны», — подчеркивает российский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал заявление о своих ожиданиях новых вмешательств во внутренние дела России.

«Давайте исходить из того, что вмешательство будет носить постоянный характер. Если мы развиваемся — это все будет сопутствующим фактором, тормозящим развитие нашей страны», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Ряд стран настроен на то, что Россия не должна влиять на международную повестку, Россия, по их мнению, должна быть слабой, а в перспективе потерять свой суверенитет.

«Наша задача — сделать все, чтобы не допустить этого. Чтобы их планы не сбылись. Нам необходимо противодействовать этому. И делать это как можно более эффективно», — заявил спикер Госдумы.

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