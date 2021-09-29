Нижневартовск, Югра, 29 сентября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. В Югре перед судом предстанет уроженец Нижневартовска, обвиняемый в нападениях на девочек. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Насилие

Следствием установлено, что 52-летний обвиняемый вечером 6 декабря 2020 года будучи в состоянии алкогольного опьянения, в районе улицы Северная города Нижневартовска совершил действия сексуального характера в отношении двух 11-летних девочек. Одну из пострадавших он встретил на улице, за другой проследовал в подъезд.

Ранее, 22 сентября 2020 года, в пьяном состоянии обвиняемый подрался из-за бутылки водки с 48-летним малознакомым мужчиной, угрожал его убить, замахиваясь на него топором.

Злоумышленник был задержан в Тюмени в январе 2021 года. Вменяемые ему преступления отягощаются тем, что до 14 сентября 2020 года он более 25 лет провёл в местах лишения свободы, где отбывал наказание за тяжкие преступления, в том числе против половой неприкосновенности.

Гражданин обвиняется по п."б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»), а также по ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.