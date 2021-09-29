Антверпен, Бельгия, 29 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Первый в Бельгии лес на крышах и балконах жилых домов появился в Антверпене, сообщает 29 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на The Brussels Times.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Лес на крышах жилого комплекса Палаццо Верде в районе Антверпена Ньив-Зюйд открыл 28 сентября его автор — архитектор Стефано Боэри.

По словам организаторов церемонии открытия, Палаццо Верде является самым экологически чистым жилищным проектом на Земле.

В границах комплекса расположены 86 взрослых деревьев. Деревья, растущие на крышах и балконах домов, дополнены 2,2 тыс. кустов и мелких растений.