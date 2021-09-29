Владикавказ, 29 сентября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. В столице Северной Осетии произошел взрыв газа, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы. По данному факту проводится проверка прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Взрыв

Инцидент произошел 29 сентября около 15:15 при проведении земляных работ на улице Владикавказская. По итогам проверки прокуратуры будут установлены виновные в гибели одного человека и ранении еще одного.

«Была повреждена газовая труба. Произошёл хлопок газа с последующим горением. Один человек погиб (1963 г. р.), один — пострадал (1971 г. р.)», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Приехавшие на место происшествия пожарные потушили огонь. Газовики устранили утечку газа. В эвакуации жильцов соседних домов и отключении потребителей от газоснабжения необходимости нет.