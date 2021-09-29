29 сентября 2021 | Время чтения 10 мин

Не успели остыть трупы застреленных 28 сентября в Минске сотрудника IT-компании и штурмовавшего его квартиру сотрудника КГБ, как госагитпроп Белоруссии поднял волну истерики. Фактически объявлена охота на нелояльных к «режиму Лукашенко», их требуют беспощадно убивать, и эти призывы тиражируют государственные СМИ.

Сергей Артёменко, , 21:18 — REGNUM Произошедшая 28 сентября в Минске перестрелка, начавшаяся при штурме опергруппой КГБ квартиры в многоэтажке спального района, завершилась трагедией — убиты два гражданина Белоруссии. Застрелен отказавшийся открывать дверь сотрудник известной IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер. Второй убитый, предположительно, Зельцером — сотрудник КГБ, которого в государственной прессе называют «Дима «Нирвана».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Оба застреленных — отцы семейств с малолетними детьми. Жена «айтишника» арестована, взята под стражу и проходит по возбуждённому Следкомом 28 сентября уголовному делу как соучастница убийства сотрудника КГБ. О судьбе их сына ничего не известно, однако велика вероятность его «изъятия» с последующим помещением в спецучреждение. Семье погибшего «Нирваны» оказана материальная помощь.

Утром следующего дня в государственной прессе Белоруссии была развёрнута форменная истерика. По центральным телеканалам, интернет-порталам и печатным изданиям прошла серия публикаций с неприкрытыми требованиями расправ над оппозиционерами и инакомыслящими.

В более «взвешенной» форме почву готовили пресс-службы силовых ведомств. Официоз проявил изобретательность в эпитетах. Представительница генпрокуратуры, например, сообщила о нанесённых застреленному Зельцеру «повреждениях».

Следком Белоруссии поспешил представить произошедшее так: «На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого хайпа проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них были причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице».

«По каждому факту давления, угроз, попыток их осуществления в отношении сотрудников правоохранительных органов, граждан, выполняющих общественный долг, их близких Следственным комитетом совместно с иными правоохранительными органами, как и прежде, будет даваться жесткая и принципиальная правовая оценка», — заявил в эфире гостелеканала «Беларусь 1» соучастник политических репрессий, представитель следственного ведомства Сергей Кабакович.

Цитата из Телеграм-канала «Белоруссский фронт»

Из опубликованного государственной прессой 28 сентября видеоматериала следует, что видеосъёмку производил не Зельцер, а его жена. Домыслы о «хайпе» — на совести спецслужб и госпропагандистов.

Ещё один активный участник политических репрессий генпрокурор Андрей Швед тоже проявил, мягко говоря, оригинальность. Он назвал инцидент в минской квартире — ни много, ни мало — проявлением «действий со стороны лиц, которые посягают на суверенитет нашего государства, общественную безопасность, конституционный строй». Попутно генпрокурор пообещал жёсткую и решительную реакцию на такие преступления со стороны своего ведомства.

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Государственные СМИ натужно пытались создать иллюзию всенародной скорби по погибшему сотруднику КГБ. С утра среды 29 сентября по центральным телеканалам демонстрировались видеосюжеты с немногочисленными группами скорбящих из пропрезидентской БРСМ и сообществ спецслужб, возлагающих гвоздики у памятника «Чэкисту».

"Безнаказанным это не останется», — пообещал Александр Лукашенко, комментируя инцидент 28 сентября. Обтекаемая формулировка вряд ли оставляет сомнения в том, кого «жэстачайшэ» собрался наказать шокированный прошлогодними массовыми протестами самодержец.

Однако в распространённом от его имени 29 сентября заявлении не менее интересен источник — пресс-секретарша президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, напрямую причастная к убийству минского диссидента Романа Бондаренко. Никакого стеснения, никаких моральных ограничителей.

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Соревнуясь с официозом, внештатные пропагандисты на бюджетном финансировании повышали градус истерики. Их лживые домыслы и инсинуации, тоталитарные пляски на крови тиражировал муж соучастницы убийства минского диссидента — глава лживой «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт.

«Проигравшее меньшинство делает ставку на террор, — безапелляционно утверждает гостелеканал «Беларусь 1» (холдинг «Белтелерадиокомпания»). — Сторона, называющая себя оппозицией и пытающаяся путем террора взорвать Беларусь, — это именно та сила, та радикализация, которую два года назад планировал Тихановский, катаясь по стране и переписывая отморозков, готовых выходить на улицу и убивать. Многие из них сейчас в руках правосудия, однако остались и те, кто на воле. Более того, их продолжают поддерживать и финансировать из-за рубежа».

На сайте медиахолдинга с утра пораньше и на протяжении всего дня 29 сентября шёл поток комментариев завсегдатаев подобных пропагандистских кампаний. Регулярно обманывающий избирателей лидер пропрезидентской Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что сотрудник КГБ «убит нагло, бесцеремонно, и реакция должна быть жёсткой и беспощадной — все должны быть привлечены к ответственности, в том числе те, кто на протяжении года призывал к насильственной свержению власти».

Важно, что Гайдукевич при этом призвал к коллективной «ответственности» всех диссидентов и оппозиционеров, в том числе «тех, кто находится за границей». Их лоялист назвал поддерживающими терроризм.

«Вы хотите сделать из нас Югославию!?» — пафосно заявил с телеэкрана представитель лидер партии из «Восточной Швейцарии».

Олег Гайдукевич Цитата из телеканал «Беларусь 1» Цитата из телеканал Беларусь 1»

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Нечто подобное наблюдалось в 30-е годы XX века в Германии, где к коллективной ответственности подобными истериками призывали евреев, коммунистов и вообще всех. Такие же истерики с требованиями расправ наблюдались и в СССР в те же годы.

«Расстрелять гадин!», «Расстрелять их всех до одного, как бешеных собак!» и прочее в таком же духе требовали в СССР не только штатные пропагандисты, но и толпы вполне искренних простых пролетариев, «академиев не кончавших» и искренне веривших в происки «врагов народа». В 1937-м их до исступления доводили профессиональные манипуляторы, помогавшие заплечных дел мастерам уничтожать элиту РККА в период «Большого террора» накануне Великой Отечественной войны.

Аналогичную роль в современной Белоруссии с энтузиазмом отыгрывают «три весёлых гуся» — Александр Шпаковский, Пётр Петровский и многоликий неоязычник Алексей Дзерман (он же «Дзермант», он же «Дермон», он же «Дермант», он же «Дзерманис»). Опытные холуи, которым всё равно, каким политзаключённым обосновывать обвинения в «экстремизме» и «терроризме» с огромными сроками лишения свободы — «пророссийским публицистам» или своим бывшим товарищам из стана «бчб-змагаров».

Эльвира Мирсалимова Цитата из(Facebook)

В этой же компании внештатных и штатных борцов с «российскими олигархами», «интервентами ЧВК Вагнера» и прочимыми вариациями на тему мирового сионизма и русского империализма по поводу гибели сотрудника КГБ дежурно высказались Андрей Кривошеев из «Белтелерадиокомпании», лидер самопровозглашённого «молодёжного парламента» Егор Макаревич и, конечно, «политолог» Вадим Боровик.

«Произошедшее вчера — это логичный итог целой цепочки событий по накручиванию негативных эмоций у части белорусского общества, чем занимаются так называемые беглые при активной поддержке политконформирующих кругов и специальных служб Запада, и прильнувшей к ним Украины», — заявил Шпаковский.

Его собутыльник и коллега по пропагандисткому цеху, известный лжец, ловчий «офицеров ГРУ» и проверяющий СМИ «на вшивость» Петровский связал два трупа сограждан с деятельностью учреждённой Лукашенко «конституционной комиссии» и перспективой отмены смертной казни. Наверное, стоило пояснить, что на отмене применения смертных приговоров настаивают вчерашние западные друзья и партнёры «многовекторного» официального Минска.

Как бы научный сотрудник Института философии НАН, он же лидер фейкового «Центра «Номос» накатал целый трактат по поводу трагедии в минской многоэтажке. Зачем-то притянув к своим измышлениям «маньяка с бензопилой в ТЦ «Европа» в Минске» (трагедия 2017 года), Петровский заявил: «Появились новые методы и механизмы осуществления массовых преступлений, имелись многочисленные попытки терактов, физического устранения госслужащих, депутатов, журналистов и даже главы государства».

Константин Придыбайло Цитата из телеканал а «Беларусь 1»

С целью установления объективной истины по возбуждённому уголовному делу правоохранителям важно установить, как заявленное связано с неизвестными широкой общественности (и даже белорусским силовикам) попытками физического устранения главного белорусского чиновника. Здесь одно из двух: либо достоверность заявленного установят следователи и прокуроры, либо врачи-психиатры.

Им же предстоит оценить наличие здравого смысла в пассаже фейкового «парламентария» Макаревича, заявившего со своей страницы в Facebook: «Но сегодня мы увидели, на что способны эти твари! Они будут убивать и снимать это на камеру, они будут и дальше охотиться за простыми и честными людьми, они и дальше будут жечь машины и приходить в наши дома. Хотим мы этого?! Хотим ли вернуться во время, когда жизнь человека стоит 100 у.е.?! Я — нет! Поэтому надо говорить честно и откровенно — против нас развязана война и сегодня наш враг перешёл рубикон. Больше нет зевак и тех кто шёл мимо, повёлся на призывы телеграм-каналов и ошибся. Каждая тварь, которая хочет разрушить общество, думает, что её защитит статус «политвязни» и готова поднять руку на представителей государства, должна осознавать, что переходит в разряд террористов, а с ними разговор короткий — пуля в лоб! Диалоги закончились. Дальше только действия, которые почувствует каждый змагар!»

Таких персонажей Лукашенко назначает «представителями народа» в своё «всебелорусское народное собрание», «конституционную комиссию» и прочие синекуры, которым, вопреки действующему законодательству, позволено слишком многое. Пресловутое неконституционное ВНС не первый год продвигают как орган с большими полномочиями, чем номинально присутствующий парламент. С такими кадрами да в таких надстройках Белоруссию ожидает вполне понятное будущее.

С публичной поддержкой массовых репрессий выступили обласканные госагитпропом формально союзной Белоруссии российские комментаторы. Возможно, они совершенно бескорыстно присоединились к минской вариации поисков «поджигателей рейхстага». Армен Гаспарян на шоу Владимира Соловьёва договорился до того, что белорусский сотрудник американской EPAM Systems «себя противопоставил белорусскому народу». В том же духе о «сакральной жертве» высказался российский комментатор из белорусского «президентского пула» Константин Придыбайло, попутно пнувший коллег из «российского» издания белорусских националистов «Комсомольская правда в Белоруссии».

Армен Гаспарян Цитата из телеканала «Беларусь 1»

Ещё более нелепыми и кровожадными выглядели заявления пропагандистов в социальных сетях, особенно с ограниченным доступом просмотра («подзамочные»). Опубликованные таким образом призывы и даже требования массовых расстрелов, пыток и тому подобного цитировать смысла нет, в том числе исходя из элементарных норм этики.

Так называемым правоохранителям не составляет особого труда собрать подборку публикаций поджигателей гражданской войны — была бы мотивация. Таковой нет, потому что истерика санкционирована «сверху». Главное ведь во время следствия не выйти на самого себя, а тем паче — на начальство.

Генпрокуратура и Следком — не враги, а помощники и исполнители высокопоставленных вдохновителей массовых политических репрессий. Требующие рек крови знают, что им не грозит ничего, кроме поощрения — они ведь требуют расправ над противниками действующей власти, над недостаточно лояльными к ней.

Такая комфортная активная жизненная позиция сервильных «неравнодушных граждан» — не уникальное белорусское явление нынешнего мутного безвременья. Всё это было в истории России и Германии, Чили, Кубы и многих других стран. У каждой из них сформировался свой опыт преодоления искушения расчеловечить идейных оппонентов, свой уникальный иммунитет к политическому коронавирусу тоталитаризма. Практика показывает, что привиться от него невозможно — только переболеть.

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