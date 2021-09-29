Москва, , 20:04 — REGNUM Россия последовательно выступает за окончательное сворачивание аппарата верховного представителя по Боснии и Герцеговине как «института, стоящего вне закона и над законом, обладающего абсолютной, ничем не ограниченной властью». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью изданию «Файненшл Таймс» 29 сентября.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Настойчивость, с которой Запад стремятся обеспечить продление функционирования аппарата верховного представителя в Боснии и Герцеговине вопреки аргументации в пользу упразднения данного института, подталкивает Россию к выводу о том, что ресурс верховного представителя партнеры задумывают использовать не в целях реализации Общего рамочного соглашения о мире в БиГ, а для его пересмотра, обеспечения собственных, не связанных с Дейтоном задач», — заявила Захарова.

По ее словам, в пользу этого свидетельствуют как продвигаемый лозунг «меньше Дейтона, больше Брюсселя», так и сформулированные Еврокомиссией в мае 2019 года «14 приоритетов» для БиГ в контексте ее заявки на статус кандидата в члены Евросоюза.

«Часть «приоритетов» о полномочиях энтитетов (Республики Сербской и Федерации БиГ) идет вразрез с Общим рамочным (Дейтонским) соглашением о мире в БиГ. Россия как гарант Дейтона не может согласиться с подобной логикой», — отметила дипломат.

Напомним, что ранее Россия и Китай ранее внесли на рассмотрение СБ ООН резолюцию, которая предусматривает закрытие аппарата верховного представителя до 31 июля 2022 года. Резолюция не получила нужное количество голосов при голосовании в СБ.