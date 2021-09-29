Стокгольм, 29 сентября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. 29 сентября единогласным решением риксдаг одобрил правительственный законопроект, продлевающий временное разрешение компании Cementa добывать известняк и производить цемент на острове Готланд, расположенном в Балтийском море. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Thomas Bjørkan Карьер известняка

«Нет никаких оснований строить предположения о возможных апелляциях на этот счет», — говорится в заявлении министра торговли и промышленности Швеции Ибрагима Байлана.

Однако, отмечают журналисты, несколько экологических организаций уже заявили, что намерены обжаловать разрешение в Высшем административном суде. Это может создать новые проблемы для компании и сократить поставки цемента, по крайней мере, на время рассмотрения апелляции.

«Возможности экологических организаций в Швеции обжаловать решения или требовать судебного пересмотра являются важными элементами демократии и верховенства закона», — написал в комментарии для SVT министр климата и окружающей среди Пер Болунд.