Москва, 29 сентября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. К 75-летию окончания Нюрнбергского процесса Фонд Александра Печерского представляет цикл просветительских фильмов «Уроки Нюрнберга».

ИА REGNUM Нюрнбергский процесс

«Уроки Нюрнберга» — это цикл просветительских фильмов о ходе главного суда XX века — Нюрнбергского процесса.

В документальных «уроках» впервые предпринята попытка просто и доступно изложить перипетии масштабного политического и военного конфликта, развеять мифы и расставить важнейшие исторические акценты. Фильмы рассчитаны на самую широкую аудиторию, включая школьников, и знакомят зрителей не только с ходом международного военного трибунала, его значением для мировой истории, но и рассказывают о страшных последствиях нацизма, злодеяниях, совершенных последователями гитлеровского режима, судьбах реальных людей.

«Нюрнбергский трибунал стал беспрецедентным событием в истории: страны, имеющие разные экономические формации и идеологии, смогли успешно объединиться и провести главный процесс человечества, — говорит о международном суде крупнейший специалист по Нюрнбергу, юрист, писатель и историк Александр Звягинцев, — Приговор Нюрнбергского трибунала не только осудил преступников. Этот приговор как предупреждение был адресован будущим поколениям. И сегодня мы должны обращаться к нему в поисках правды».

Фильмы основаны на свидетельствах узников концлагерей Томаса Бюргенталя и Стеллы Никифоровой, интервью самого Александра Звягинцева, лорда Патрика Лоуренса, внука Председателя Нюрнбергского трибунала лорда Джеффри Лоуренса, Павла Земана, генерального прокурора Чешской Республики (2011−2021), Оливера Стоуна, кинорежиссёра (США), Питера Кузника, профессора истории Американского университета в Вашингтоне (США), социолога ИС РАН Марии Мацкевич и многих других.

Просветительский цикл «Уроки Нюрнберга» подготовлен Фондом памяти Александра Печерского при финансовой поддержке Грантов Мэра Москвы и содействии ГБПОУ «Воробьёвы горы».

Научным консультантом проекта выступил профессор Станислав Аристов. Фонд Александра Печерского ведет постоянную работу по популяризации объективного знания о Нюрнбергском процессе. В 2020 году по инициативе специалистов Фонда в Государственной публичной библиотеке в Москве и в Санкт-Петербурге была открыта международная выставка «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы».

Также при участии Фонда идут съемки художественного фильма Николая Лебедева «Нюрнберг», кадры которого впервые будут показаны в новом просветительском цикле.