Токио, 29 сентября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Проверить системы безопасности крупнейшей в Японии АЭС «Касивадзаки-Карива» планирует Управление по ядерному регулированию Японии, сообщает 29 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

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Ранее сотрудники национального ведомства-регулятора выявили на этой атомной станции множество нарушений норм безопасности, и компании-оператору Tokyo Electric Power Company (TEPCO) было запрещено готовить её повторному пуск в эксплуатацию.

Представители Управления намерены тщательно изучить представленный во второй половине сентября отчет компании TEPCO и проверить культуру безопасности и реализованные на объекте антитеррористические меры.

Напомним, после катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1» власти Японии ввели дополнительные требования к эксплуатации атомных станций, фактически приостановив их деятельность. С тех пор большая часть реакторов по-прежнему выведена из эксплуатации.