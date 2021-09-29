Стокгольм, 29 сентября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. 29 сентября в Швеции была снята значительная доля ковид-ограничений, с которыми страна жила более полутора лет. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Дарья Драй ИА REGNUM Сила Швеции

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С сегодняшнего дня будет полностью снято ограничение на количество участников массовых мероприятий. Правительство Швеции также подтвердило, что для проведения особо крупных спортивных или развлекательных мероприятий сертификат вакцинации от COVID-19 не потребуется.

В то же время тем, кто не поставил прививку, рекомендуется по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и избегать массовых собраний.

Рекомендация о переводе сотрудников на удаленный режим работы с 29 сентября перестает действовать, и работники смогут вернуться в офисы. Рестораны, кафе и бары могут работать без всяких ограничений.