Стокгольм, 29 сентября 2021, 20:16 — REGNUM Комитет по назначениям «Социал-демократов» выдвинул кандидатуру министра финансов Швеции Магдалены Андерссон на пост лидера партии. Об этом 29 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Флаг Швеции
Флаг Швеции
Anders Sikvall

«Для меня это, конечно, большая честь», — заявила в комментарии SVT Андерссон.

«Как давно вы хотели стать лидером партии?» — задали вопрос журналисты.

«Я никогда об этом не мечтала. То, что заставляет меня двигаться дальше в жизни — так это изменить ее к лучшему», — ответила чиновник.

Ожидается, что Андерссон будет избрана пост лидера «Социал-демократов» в ноябре, после чего она будет номинирована на должность премьер-министра Швеции.

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