Стокгольм, 29 сентября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Комитет по назначениям «Социал-демократов» выдвинул кандидатуру министра финансов Швеции Магдалены Андерссон на пост лидера партии. Об этом 29 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«Для меня это, конечно, большая честь», — заявила в комментарии SVT Андерссон.

«Как давно вы хотели стать лидером партии?» — задали вопрос журналисты.

«Я никогда об этом не мечтала. То, что заставляет меня двигаться дальше в жизни — так это изменить ее к лучшему», — ответила чиновник.

Ожидается, что Андерссон будет избрана пост лидера «Социал-демократов» в ноябре, после чего она будет номинирована на должность премьер-министра Швеции.