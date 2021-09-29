Росстат зафиксировал рост оборота внешней торговли России
Москва, 29 сентября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Объём внешнеторгового оборота России в январе-июле 2021 года составил $425,7 млрд, что на 35,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит 29 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
При этом, как уточняется, экспорт России за указанный период вырос на 40% в годовом выражении и составил $258,2 млрд, импорт увеличился на 29,3% — до $167,5 млрд.
Сальдо торгового баланса осталось положительным — $90,7 млрд против $54,9 млрд за аналогичный период прошлого года.
Согласно данным Росстата, в общем объёме внешнеторгового оборота России в январе-июле 35,8% пришлось на страны Европейского союза, 34,2% — на страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Китай, Южная Корея, США и Япония), 12% — на страны СНГ.