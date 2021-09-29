Еманжелинск, Челябинская область, 29 сентября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Еманжелинске Челябинской области местный житель получил судимость за ложное сообщение о минировании отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Под судом оказался 24-летний гражданин, проживающий в посёлке Красногорский. В июне он находился у себя дома и, будучи пьяным, позвонил на номер 112 и сообщил ложную информацию о готовящемся взрыве. Посетители и сотрудники отдела были эвакуированы.

Суд назначил подсудимому год ограничения свободы. Отметим, статья, по которой его судили, предусматривает и наказание в виде лишения свободы.