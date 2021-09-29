Иерусалим, 29 сентября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Более 30 человек пострадали и пятеро погибли в дорожной аварии с участием автобуса в северной части Израиля, передаёт 29 сентября Kan.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дороги

Пассажирский автобус попал в ДТП на трассе №89, столкнувшись с двумя легковушками. В результате удара автобус перевернулся и перекрыл шоссе.

Погибли водитель автобуса, а также женщина с тремя детьми из легкового автомобиля. Кроме того, двое пострадавших доставлены в реанимацию.