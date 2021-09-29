Москва, 29 сентября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Оценками событий конфликта 1992−1995 гг. в Боснии и Герцеговине должны заниматься не политики, а ученые-историки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 29 сентября в интервью изданию «Файненшл таймс».

Mid.ru Мария Захарова

Так российский дипломат ответила на вопрос издания, как Россия оценивает закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который в законодательство Боснии и Герцеговины ввел бывший верховный представитель международного сообщества Валентин Инцко.

По мнению Захаровой, политизация вопросов, связанных с военными преступлениями, совершенными во время конфликта на территории БиГ, создает дополнительную межнациональную напряженность и не может способствовать решению задач укрепления мира, стабильности и безопасности на Балканах.

«Мы не согласны с утверждением о том, что Республика Сербская, дескать, «регулярно оспаривает военные преступления 90-х гг.». Напомним, что именно по инициативе властей в Баня-Луке были сформированы международные независимые комиссии по расследованию гибели сербских жертв в Сараево и представителей всех народов в регионе Сребреницы в 1992—1995 гг., которые завершили свою работу в июне 2021 г., представив итоговые доклады», — рассказала Захарова, порекомендовав журналисту издания ознакомиться с их содержанием.

Напомним, что Республика Сербская запретила применение закона Инцко на своей территории. Член президиума БиГ от сербов Милорад Додик обещал юридическую помощь всем гражданам Республики Сербской, которых власти в Сараево будут преследовать, ссылаясь на этот закон.