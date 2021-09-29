Калуга, 29 сентября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В Калуге наградили членов общественных патриотических организаций. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге наградили членов общественных патриотических организаций

Глава городского самоуправления отметил, что патриотическое воспитание в Калуге имеет давние традиции. В трудные 90-е годы удалось сохранить Пост №1 и сегодня он является гордостью города, для каждого школьника большая честь нести почётную караульную вахту.

«У нас замечательная молодёжь, юные калужане постоянно принимают участие в патриотических акциях, участвуют в работе волонтёрского движения. Им есть на кого равняться — ветераны Великой Отечественной, ветераны локальных конфликтов передают молодому поколению свой опыт, учат любви к Родине и патриотизму, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Очень важно сохранить связь поколений. Будет связь поколений — будет будущее у нашей страны, будут расти настоящие патриоты, всегда готовые выступить на защиту Отечества. Благодарю всех, кто по зову сердца занимается патриотическим воспитанием, работает с молодёжью. Желаю вам счастья, благополучия и новых успехов!».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге наградили членов общественных патриотических организаций

Членам общественных организаций были вручены почётные грамоты и нагрудные знаки «650 лет Калуге». Также их ждал праздничный концерт.