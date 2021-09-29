Брюссель, , 19:39 — REGNUM Для ограничения потока нелегальных мигрантов, идущего из Турции в Республику Кипр и другие страны Евросоюза (ЕС), будут разработаны соответствующие меры, заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон во время визита в Никосию.

Беженцы Europarl.europa.eu

Об этом 29 сентября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Associated Press.

По словам Йоханссон, «нет ничего невозможного» для предотвращения миграции из Турции на Кипр.

Йохансон пояснила, что число мигрантов, прибывающих на Кипр, не очень велико по сравнению с огромным количеством беженцев, которых принимает Турция.

При этом еврокомиссар не смогла уточнить, какими будут эти меры, так как в целом отношения ЕС и Турции в последнее время проблематичны.

Напомним, 19 августа 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не станет европейским «складом для беженцев».

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