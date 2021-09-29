Росстат сообщил о росте доли прибыльных организаций в России
Москва, 29 сентября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь-июль 2021 года составил 14 трлн 368,1 млрд рублей. Такие данные приводит 29 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 5 трлн 307,1 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 2,7 раза.
Доля прибыльных организаций в России за январь-июль выросла на 5,8 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 71,5%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 28,5%.
Согласно данным Росстата, за семь месяцев 39,5 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 16 трлн 164,4 млрд рублей, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 15,7 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 1 трлн 796,3 млрд рублей, что на 51,1% меньше, чем годом ранее.