Москва, 29 сентября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь-июль 2021 года составил 14 трлн 368,1 млрд рублей. Такие данные приводит 29 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 5 трлн 307,1 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 2,7 раза.

Доля прибыльных организаций в России за январь-июль выросла на 5,8 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 71,5%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 28,5%.

Согласно данным Росстата, за семь месяцев 39,5 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 16 трлн 164,4 млрд рублей, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 15,7 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 1 трлн 796,3 млрд рублей, что на 51,1% меньше, чем годом ранее.