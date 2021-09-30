Афины , , 07:01 — REGNUM Правительство Греции может рассмотреть план предоставления субсидий на природный газ в связи с резким ростом стоимости энергии и, в частности, цен на природный газ. Об этом заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас в интервью радио SKAI 29 сентября.

Он отметил также, что власть не планирует снижать налоги на топливо, и что проект бюджета, который будет представлен в парламент 4 октября, не предусматривает такого вмешательства.

Стайкурас подчеркнул, что, согласно оценкам Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США, явление роста цен, по-видимому, было временным из-за быстрого восстановления и очень высокого спроса. Он добавил, что это скоро почувствуют потребители, и хотя постоянные меры поддержки правительства создали «стену иммунитета», в ближайшие месяцы государство будет проводить больше «временных вмешательств».