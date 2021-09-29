Тбилиси, 29 сентября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Безвизовый режим с Грузией Европейский союз отменять не собирается, сообщил 29 сентября журналистам грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Facebook.com/DavidZalkalian Давид Залкалиани

Комментируя информацию в интернет-издании EUobserver о том, что в ЕС поговаривают об отмене безвиза с Грузией, Залкалиани заявил:

«Это очень большая ложь».

По его словам, ложно заявление о том, будто бы Грузия нарушает миграционные нормы ЕС. Он добавил, что «число соискателей убежища из Грузии в ЕС» только сокращается.

Напомним, в EUobserver появилась информация, согласно которой этим летом число мигрантов из Грузии выросло в два раза — по сравнению с 2019 годом.

В связи с этим, отмечалось в сообщении, Италия, Германия и Франция предложили вариант заморозки безвиза с Грузией, а также с Молдавией, Украиной и Западными Балканами.