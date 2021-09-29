Москва, 29 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Потребительские цены на бензин в России в августе 2021 года выросли в среднем на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 7,1%. Об этом сообщает 29 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

При этом цены на бензин у производителей за месяц выросли на 3,4%, а по сравнению с августом прошлого года — на 19,1%.

За период с января по август текущего года бензин для потребителей подорожал на 6,6%, а производители подняли оптовые цены на 36,1%.

Отмечается, что в августе потребительские цены на бензин в среднем по России в 1,9 раза превышали цены от производителей.

По данным Росстата, в минувшем месяце рост потребительских цен на бензин на 1,5% и более зафиксирован в 35 российских регионах. Наиболее существенно он подорожал в Дагестане — на 6,6%, Сахалинской области — на 5,0%, Чечне — на 4,8%.

В Москве бензин в августе подорожал в среднем на 1,1%, в Санкт-Петербурге — на 1%.