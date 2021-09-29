Москва, 29 сентября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 20 по 27 сентября выросла на одну копейку после снижения в течение предыдущих трёх недель и составила 48,88 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Дизельне топливо за этот же период подорожало в среднем на две копейки — до 50,64 рубля за литр.

По состоянию на 27 сентября средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 45,94 рубля, марки Аи-95 — 49,76 рубля, марки Аи-98 — 57,59 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в пяти центрах субъектов Федерации. Наиболее существенно он подешевел в Ханты-Мансийске — на 0,4%.

Подорожание бензина зафиксировано в 17 региональных центрах. Наиболее значительный рост отмеченв Липецк — на 0,9%, Петрозаводске — на 0,5%.

В Москве цены на бензин за неделю выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — в среднем не изменились.