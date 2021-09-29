Саратов, 29 сентября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. В саратовском Вольске по подозрению в убийстве трехмесячного мальчика задержана его 20-летняя мать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Uralinform.ru Пустая детская кроватка

В настоящее время с женщиной проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения.

Кроме того, в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям сотрудников органов профилактики, которые были обязаны контролировать условия жизни семьи, в которой воспитывался ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночное время 29 сентября бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов в квартиру по улице Урицкого в Вольске. По приезде врачи констатировали смерть трехмесячного мальчика. При внешнем осмотре на теле ребенка признаков насильственной смерти не обнаружили.

Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

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