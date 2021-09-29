Вашингтон, 29 сентября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Предприятие по выпуску более тысячи космических орбитальных аппаратов в год будет построено во Флориде компанией Terran Orbital, заявил её генеральный директор Марк Белл.

U.S. Air Force Спутник

Об этом 29 сентября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на SpaceNews.

Белл сделал такое заявление после подписания соглашения с частным космодромом Space Florida, на территории которого на острове Мерритт и будет развернуто производство.

По его словам, речь идёт о строительстве десяти крупных ангаров общей площадью 61 300 квадратных метров, где разместят высокоавтоматизированное оборудование, которым будут управлять более двух тысяч сотрудников. Строительство должно быть закончено в 2025 году.

«Мы не только сможем расширить наши производственные возможности для удовлетворения растущего спроса на нашу продукцию, но и предоставим ценные возможности для производства космических аппаратов в штате Флорида, инвестировав более $300 млн в новое строительство и оборудование», — заявил Белл.

При этом губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что «мы во Флориде собираемся сохранить лидерство в космической отрасли, инвестируя в инфраструктуру, обучая высококвалифицированных работников и поддерживая экономический климат, который позволяет процветать таким компаниям, как Terran Orbital».