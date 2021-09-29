Москва, 29 сентября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Россия с полным пониманием относится к волне народного негодования, которая поднялась в Боснии и Герцеговине, в частности в Республике Сербской, в результате волюнтаристских действий бывшего верховного представителя в БиГ Валентина Инцко. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова 29 сентября.

Mid.ru Мария Захарова

«Ответственность за произошедшее и дальнейшее развитие ситуации полностью лежит на Инцко и его подстрекателях. Надеемся, что внутриполитический кризис, вызвавший отказ всех сербов, включая оппозицию, от участия в работе общебоснийских органов, будет преодолен. Лучший выход из ситуации — отозвать неправомерное решение Валентина Инцко», — отметила Захарова в интервью газете «Файненшл Таймс».

По мнению российского дипломата, международное сообщество свои задачи в БиГ уже выполнило. Поэтому Москва предлагала сосредоточиться на том, как освободить суверенную и независимую Боснию и Герцеговину от внешнего протектората с тем, чтобы все насущные вопросы боснийские народы решали самостоятельно, напомнила Мария Захарова.

Напомним, что Валентин Инцко под самый конец своего мандата ввел в законодательство БиГ закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Парламент Республики Сербской в ответ принял решение о бойкоте работы всех органов власти на уровне БиГ.