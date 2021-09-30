Брюссель, 30 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Сотрудничество в области обороны между Грецией и Францией является шагом на пути к оборонному союзу, заявил вице-президент Европейской комиссии и комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас 29 сентября в Брюсселе. Об этом сообщает AMNA.

Греция. Море

На просьбу прокомментировать греко-французское соглашение и необходимость создания оборонного союза в Европе на пресс-конференции, посвященной миграции и убежищу, Схинас сказал: «Оборонный союз не случится в один день, по мановению волшебной палочки. Он станет результатом ряда конкретных и ощутимых мер, которые укрепят солидарность между государствами-членами. Греко-французское соглашение об обороне действительно является таким шагом».

Ранее в Госдепартаменте США приветствовали постоянные усилия Греции по повышению своего оборонного потенциала и тот факт, что она выполняет свои обязательства по НАТО в отношении запланированных расходов на оборону.

Читайте также: Франция согласна защищать Грецию в случае нападения союзника по НАТО — AMNA