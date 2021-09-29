Москва, 29 сентября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) анонсировал клип на композицию под названием «Любовь и страх». Музыкант опубликовал тизер на YouTube-канале Gazgolder 29 сентября.

Скриншот страницы Instagram@bastaakanoggano Баста

В отрывке клипа появляется популярная TikTok-блогер Валя Карнавал. Премьера полноценного видеоролика запланирована на 30 сентября 2021 года.

Ранее Баста представил клип на композицию «Рай.он», которую он записал с рэпером Скриптонитом. Ролик был снят в павильоне с помощью технологий Virtual Production.