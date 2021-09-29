Тюмень, 29 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В Тюмени официально зарегистрировали депутатов, избранных по партийным спискам в областную думу. Избирком региона 29 сентября опубликовал своё решение.

Елена Миронова ИА REGNUM Здание Тюменской областной думы

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Напомним, Тюменская областная дума состоит из 48 депутатов: 24 избираются по партийным спискам, ещё 24 — по одномандатным округам.

По спискам депутатами Тюменской областной думы 29 сентября 2021 года зарегистрированы:

— от партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин и Александр Чепик;

— от ЛДПР Владимир Сысоев, Глеб Трубин, Артём Зайцев, Иван Вершинин;

— от КПРФ Тамара Казанцева, Иван Левченко, Регина Юхневич;

— от «Единой России» Сергей Корепанов, Наталья Шевчик, Вячеслав Танкеев, Андрей Артюхов, Владимир Фомин, Альберт Суфианов, Андрей Моргун, Ольга Швецова, Ирина Соколова, Алексей Салмин, Дмитрий Горицкий, Эдуард Омаров, Роман Чуйко, Евгений Макаренко, Фуат Сайфитдинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по 23 из 24 одномандатных избирательных округов на выборах в Тюменскую областную думу победили кандидаты от «Единой России», по одному избирательному округу — кандидат от КПРФ.

Напомним, выборы в тюменский региональный парламент проходили с 17 по 19 сентября 2021 года.