Афины , , 06:55 — REGNUM Удовлетворение в связи с приветственной реакцией Госдепартамента США на соглашение об обороне между Грецией и Францией выразил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Греции Александрос Папайоанну во время регулярного брифинга 29 сентября.

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Это первый случай, когда двустороннее соглашение между Грецией и европейским партнером или союзником по НАТО содержит пункт о взаимной поддержке в чрезвычайных ситуациях, отметил Папайоанну. В соответствии с соглашением, подписанным между лидерами Греции и Франции в Париже 28 сентября, каждая страна обязалась оказать немедленную военную помощь другой в случае нападения третьей страны, даже если эта страна является членом одного из их союзов.

Папайоану пояснил, что характер этого соглашения носит чисто оборонительный характер и не направлен против кого-либо конкретно.

Ранее стало известно, что США приветствуют постоянные усилия Греции по повышению своего оборонного потенциала и тот факт, что она выполняет свои обязательства по НАТО в отношении запланированных расходов на оборону.