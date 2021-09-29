Ижевск, 29 сентября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Удмуртии с 5 октября посещение театров, кинотеатров, культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, как на открытых площадках, так и в помещениях, разрешается только гражданам при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сроком действия не больше 72 часов, или QR-кодов переболевшего или вакцинированного. Соответствующее решение принял накануне оперативный штаб республики на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом.

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В минкульте республики уточнили, что детям до 18 лет при посещении указанных мероприятий никакие документы не нужны.

По словам главы ведомства Владимира Соловьева, в настоящее время решается вопрос возврата купленных ранее или приобретения билетов в учреждения культуры, в том числе тех, которые были или будут куплены по «Пушкинской карте».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в регионе выявили 237 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 53 198 случаев. Скончались 2002 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 22 летальных случая — максимальное число смертей за сутки с начала пандемии.

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