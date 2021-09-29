Москва, 29 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин выпустил клип на композицию so low. Ролик доступен на его YouTube-канале с 29 сентября.

Okras Даня Милохин на Новое Радио Party

В клипе показан зомби-апокалипсис, в котором Милохину пришлось выстрелить в свою «заражённую» возлюбленную. В записи песни и ролика принял участие исполнитель escape.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Даня Милохин признался в отсутствии друзей. «Менеджеры — очень важные люди в моей жизни. Я с ними провожу больше времени, чем с друзьями. А друзей у меня нет», — поделился он.