Москва, 29 сентября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Каратели из украинских «добробатов» не отказались от борьбы с Донбассом. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Militaryreview.su Боевики карательного батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Каратели-националисты в 2014—2015 гг. группировались в отдельные части и отряды, которые были добровольческими, существовали на непонятных правовых основаниях. Сегодня они все «растворены» в Нацгвардии или в ВСУ, став частью государственной машины», — заявил эксперт.

«Эта зараза за эти годы превратила ВСУ в нацистский отстойник», — отметил Шурыгин. «Конечно, они будут играть свою роль. Их идеология, с бандеровщиной и антирусскими истериками, сейчас является одной из составных частей идеологической машины, которая обрабатывает военнослужащих ВСУ и превращает их в удобных зомби-исполнителей», — подчеркнул политолог.

Напомним, что летом текущего года в офисе президента Украины Владимира Зеленскогочествовали участников добровольческого карательного батальона «Айдар», вручив им удостоверения участников боевых действий.