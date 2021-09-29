Афины , 29 сентября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Двустороннее военное соглашение между Францией и Кипром изменит геополитический баланс в регионе и заставит Турцию вступить в переговоры, заявил 29 сентября Кипрскому новостному агентству отставной генерал Андреас Пентарас.

CIA Разделённый Кипр

Об этом 29 сентября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на греческий телеканал Skai.

По словам Пентараса, такие соглашения об обороне, которое недавно заключили Греция и Франция, встречаются нечасто. «Сегодня в западном мире нет другого такого соглашения между странами. Есть, конечно, НАТО, которое представляет собой коллективную систему обороны. Но двусторонних или трехсторонних соглашений об обороне нет», — заявил он.

Он отметил, что в договор включены три очень важных положения для Кипра. В частности, Турции в случае нападения придется столкнуться с вооруженными силами как Греции, так и Франции. Затем, Греция в рамках договора закупит фрегаты типа Belharra, вооружение которых Пентарас назвал достаточным для контроля за всей исключительной экономической зоной в Восточном Средиземноморье как Греции, так и Кипра. Поэтому, считает он, Турция не сможет вести буровые работы на шельфе Кипра.

Кроме того, по словам Пентараса, главы Греции и Франции становятся лидерами реализации положения Лиссабонского договора об обороне, а после создания европейской армии именно она будет охранять границы Греции и Кипра от Турции, не входящей в Евросоюз.