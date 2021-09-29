Москва, , 19:02 — REGNUM Украинская ракетная система «Сапсан» не может угрожать России. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Ракета tpsdave

«Эвентуальная разрабатываемая украинская оперативно-тактическая ракетная система «Сапсан» никак не может угрожать России. Она не может оказать серьезного влияния на ход войны», — заявил эксперт.

Это ракета оперативного характера, «ракета поля боя», пояснил Шурыгин.

Напомним, что министр обороны Украины Андрей Таран заявил о разработке и запуске в серию в 2022 г. ракетной системы «Сапсан», что стало возможным из-за дополнительных бюджетных вливаний.