Москва, 29 сентября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Украинская ракетная система «Сапсан» не может угрожать России. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

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«Эвентуальная разрабатываемая украинская оперативно-тактическая ракетная система «Сапсан» никак не может угрожать России. Она не может оказать серьезного влияния на ход войны», — заявил эксперт.

Это ракета оперативного характера, «ракета поля боя», пояснил Шурыгин.

Напомним, что министр обороны Украины Андрей Таран заявил о разработке и запуске в серию в 2022 г. ракетной системы «Сапсан», что стало возможным из-за дополнительных бюджетных вливаний.