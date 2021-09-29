Бишкек, 29 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Киргизии инициировали поправки в Уголовный кодекс о введении штрафов за рекламу интернет-магазинов, торгующих наркотиками. Об этом заявил начальник службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Уланбек Султанов на брифинге сегодня, 29 сентября.

40.мвд.рф Рейд против рекламы наркотиков.

«Так называемые «трафаретчики» повсеместно размещают рекламу Telegram-каналов, занимающихся наркоторговлей. Раньше за это не было предусмотрена ответственность. Мы намерены это изменить», — подчеркнул он.

По словам представителя МВД, физические лица предлагается штрафовать на 17 тысяч сомов (14,5 тысячи рублей) и юридические — 55 тысяч сомов (47 тысяч рублей).

Если преступление совершит группа лиц, штраф возрастёт до 20 тысяч сомов (17 тысяч рублей) для физических лиц и до 65 тысяч сомов (55,5 тысячи рублей) — для юридических.

Читайте также: В Киргизии выявили 80 интернет-магазинов, торгующих наркотиками