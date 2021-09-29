Новосибирск, 29 сентября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Причиной отмены концерта рэпера Face (настоящее имя — Иван Дрёмин) в Новосибирске стали ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом 29 сентября пишет РИА Новости, ссылаясь на Минкультуры Новосибирской области.

Скриншот с YouTube Рэпер Face

«В Новосибирской области действует ограничение на работу кинотеатров, концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан, куда допускаются зрители в количестве не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — объяснили в Минкультуры Новосибирской области. Также слова рэпера Face опроверг руководитель новосибирского лофт-парка «Подземка» Александр Гинтер: «Никакие силовики нам не звонили, ничего не говорили. У нас проблема сугубо ограничительных историй».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иван Дрёмин отменил свой тур по России. Причиной он назвал давление со стороны властей на организаторов и площадки для проведения его концертов, в том числе на лофт-парк «Подземка».