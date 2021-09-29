Неаполь, Италия, 29 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. 24-летний форвард московского «Спартака» и сборной Швеции по футболу Джордан Ларссон пропустит ближайший матч «красно-белых» с «Наполи». Матч второго тура группового этапа Лиги Европы 2021/22 пройдет 30 сентября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «Спартака»

Ларссон не успевает восстановиться от травмы, полученной перед матчем девятого тура РПЛ с «Уфой» (2:0). У футболиста был диагностирован ушиб ноги.

В текущем сезоне Джордан Ларссон принял участие в одиннадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых не смог отметиться забитыми мячами и получил две желтые карточки.

Джордан Ларссон перешел в «Спартак» 2 августа 2019 года из «Норрчеппинга» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость шведа, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.